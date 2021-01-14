СК не стал проверять сотрудников ФСБ по делу об отравлении Навального

Главное военное следственное управление Следственного комитета России отказалось проводить проверку по заявлению Фонда борьбы с коррупцией о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Копию постановления об отказе Навальный выложил в своем блоге.
В официальном ответе ведомства говорится, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится". Обращения переправлены в следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, которое проводит проверку по факту госпитализации Навального в Омске. Проверка продолжается, хотя установленные сроки для неё уже истекли. Уголовное дело не возбуждено.
- О том, что Навального долгое время в поездках (включая и поездку в Томск, в ходе которой он был отравлен) сопровождали сотрудники ФСБ, говорится в расследовании группы Bellingcat и ряда СМИ, опубликованном в декабре. Предполагается, что эти сотрудники могли быть причастны к отравлению оппозционера, в частности потому, что ряд из них имеют отношение к секретному институту, занимающемуся разработками в области боевых ядов. Впоследствии Навальный опубликовал запись разговора с человеком, идентифицированным как один из сотрудников ФСБ, Константин Кудрявцев. Тот фактически признаётся в том, что оппозиционер был отравлен. Навальный утверждает, что спецоперация против него не могла быть организована без ведома или прямого указания президента Владимира Путина.
- Следы отравляющего вещества "Новичок" в организме Навального нашли эксперты ряда европейских стран. Российские власти, ссылаясь на заключения врачей, лечивших его в России, утверждают, что отравления не было.
- Навальный сейчас находится в Германии, накануне он заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января. После этого стало известно, что в России оппозиционер объявлен в розыск по подозрению в уклонении от обязанностей, связанных с его условным сроком.
- В ФБК также заявляли, что обратятся в связи с расследованием непосредственно в саму ФСБ. От этого ведомства ответа пока нет.
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