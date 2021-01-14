СК не стал проверять сотрудников ФСБ по делу об отравлении Навального

Главное военное следственное управление Следственного комитета России отказалось проводить проверку по заявлению Фонда борьбы с коррупцией о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Копию постановления об отказе Навальный выложил в своем блоге.

В официальном ответе ведомства говорится, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится". Обращения переправлены в следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, которое проводит проверку по факту госпитализации Навального в Омске. Проверка продолжается, хотя установленные сроки для неё уже истекли. Уголовное дело не возбуждено.