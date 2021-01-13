Алексей Навальный анонсировал возвращение в Россию

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что возвращается в Россию. По его словам, он купил билет на рейс в Москву на 17 января.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить, — рассказал политик в социальных сетях. — Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю".

Навальный с августа находится в Германии. Он был доставлен в Берлин медицинским самолётом после госпитализации в Омске. Несколько лабораторий установили, что он был отравлен разработанным в России боевым веществом из группы "Новичок". После лечения в Берлине он, по его словам, проходил в Германии реабилитацию.

Российские власти факт покушения на политика игнорируют. Расследование отравления не ведётся. Группе международных журналистов удалось установить, что к покушению на основателя Фонда борьбы с коррупцией могут быть причастны сотрудники ФСБ. Кремль любые связи с инцидентом отрицает.

В России на Навального возбуждено уголовное дело о клевете в адрес ветерана Второй мировой войны. По этой статье ему грозят штраф и обязательные работы на срок до двухсот сорока часов. Федеральная служба исполнения наказаний потребовала от суда отправить политика в колонию на 3,5 года по уголовному делу 2014 года, по которому он был осуждён условно. В ведомстве заявляют, что отъезд оппозиционера в Германию нарушает условия его условного наказания.

Кроме того, в конце декабря Следственный комитет объявил о возбуждении против него нового дела — о растрате средств Фонда борьбы с коррупцией. По вменённой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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