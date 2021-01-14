После заморозки цен на сахар и подсолнечное масло на федеральном уровне небольшие и средние торговые сети в России столкнулись с проблемами при закупке этих продуктов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и экспертов. Производители отказываются продавать продукцию по фиксированным ценам либо просто игнорируют запросы торговых сетей.

Несетевые магазины изначально приобретали масло и сахар у дистрибьюторов, но после заморозки цен попытались переориентироваться на производителей. Однако те в первую очередь обслуживают крупные торговые сети, а с новыми клиентами готовы работать на иных условиях, рассказал глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин.

Производящая сахар группа "Русагро" готова отгружать по фиксированной цене только 30 тоннн сахара в квартал, что в несколько раз ниже потребностей. Объемы свыше этой квоты завод предлагает по 43,5 рублей за 1 кг. Предприятия, которые занимаются фасовкой сахара, не попадают под действие соглашения о регулировании цен, которое в декабре подписали производители и правительство. Поэтому они установили цены свыше предельных 45 рублей за 1 кг.

В сети "Верный", куда входит более 900 магазинов в столичном регионе и Санкт-Петербурге, сообщили, что поставщики хоть и снизили цены в декабре, но не до рекомендуемого правительством уровня. При этом в первые недели после заморозки цен никто из них не участвовал в торгах. В крупных сетях — Metro, "Ашане", X5 Retail Group — заявили, что не сталкивались с проблемами поставок по фиксированным ценам.