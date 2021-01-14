ФСИН: ведомство "обязано" задержать Навального до решения суда

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве в четверг заявило, что ведомство "обязано предпринять все действия" по задержанию оппозиционера Алексея Навального, которого ФСИН обвиняет в нарушении правил условного наказания, вынесенного Навальному по так называемому делу "Ив Роше".

Ведомство в четверг официально прокомментировало сообщения о том, что Навальный был объявлен в розыск в связи с тем, что не являлся на регистрацию как условно осуждённый, и подтвердило их. В заявлении ФСИН говорится, что Навальный за первые 8 месяцев 2020 года, то есть ещё до того, как он был отправлен на лечение в Германию, не являлся на регистрацию шесть раз. Также в управлении ФСИН заявили, что Навальный 23 ноября уведомил ведомство о том, что проходит в Германии реабилитацию, однако, как говорится в сообщении, "факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию". 27 ноября против Навального начали розыскные мероприятия, а 29 декабря - за сутки до истечения его испытательного срока - официально объявили его в розыск.

При этом о предполагаемых нарушениях со стороны Навального ведомство заявило только в конце декабря, а о том, что он объявлен в розыск, стало известно только 13 января - в день, когда Навальный сообщил, что 17 января намерен вернуться в Москву.

В сообщении ФСИН говорится, что ведомство должно "предпринять все усилия" по задержанию оппозиционера до суда о замене ему условного срока на реальный.

Навальный подчёркивает, что покинул Россию не по своей воле, а был вывезен на лечение после отравления - в котором он обвиняет сотрудников ФСБ и российские власти, включая президента. Последнее заявление ФСИН он пока не комментировал.

Навальный был приговорён к 3,5 годам лишения свободы условно. ФСИН теперь просит заменить этот срок на реальный.