Демократия ядерной кнопки. Владимир Бекиш – о новом риске

Начало 1980-х. Один из командных пунктов ракетных войск стратегического назначения СССР – подземный бункер. Ваш покорный слуга – там. Идут учения, причём не совсем обычные. В том смысле, что ракеты не запускают, а проверяется готовность офицеров боевого управления выполнять приказ на пуски стратегических ракет. Сами офицеры об этом не знают, их проверяют "втёмную". С этой целью из боевых частей – полков и дивизий по всей территории страны – взяли офицеров и направили их в этот самый командный пункт. Офицерам было сказано, что это командировка для несения службы в другой воинской части.

И вот сидит смена боевого управления и несёт дежурство. Перед ними пульт, циферблаты, индикаторы, экраны, кнопки… И вдруг на электронном табло высвечивается команда, поступившая "сверху". Эта команда – набор цифр и букв. Чтобы понять смысл, офицер должен открыть сейф, вытащить конверт специальный, вскрыть этот конверт и посмотреть, что означает эта команда. А затем – выполнить эту команду.

Вообще таких команд за время дежурства приходит не одна и не две. Они имеют разные значения: снять ракету №… с боевого дежурства для проведения регламента; повысить готовность; понизить готовность, и так далее. А поскольку офицеры служат не по одному месяцу и не по одному году, то они интуитивно понимают, что вот именно эта команда не совсем обычная, что она может оказаться очень неприятной… И вот этот офицер, командир дежурной смены, со своими сослуживцами, которые входят в состав смены дежурных сил, начинает выполнять инструкцию и устав. А мы, проверяющие, стоим за креслами в глубине и смотрим, как он действует.

Офицер уже в поту. Он открывает сейф, достает конверт, рядом лежат ножницы, которыми этот конверт нужно вскрыть, поскольку бумага плотная… Начинает разрезать конверт и ножницами режет по пальцам, которыми держит конверт. Течет кровь, но офицер боли не чувствует, настолько силён стресс. Затем видит, что поранился, швыряет ножницы, матерится, рвёт конверт, достает бланк, смотрит на расшифровку команды. Видит, что это не команда на пуск ракет, утирает пот со лба, снова матерится.

Почему стресс? Потому что интуитивно офицер понимает: это может быть боевой приказ произвести пуск ракет, и он обязан этот приказ выполнить. А значит – ядерная война, по его командному пункту вот-вот ударят ядерные боеголовки противника. А также – по его городу, где спят его жена и дети… В общем, конец. Статистика примерно такова была в то время: около половины офицеров, несущих боевое дежурство, не были способны неукоснительно и не думая выполнить команду на пуск.

Начинают звонить наверх – выяснять, не технический ли сбой, или, может, ошибка… Спрашивать подтверждение… Сидеть и ждать – может, отменят… Хотя формально офицер, получив команду на пуск, обязан немедленно запустить ракеты. Потому что время идет, и, возможно, вражеские ракеты летят на нашу территорию, и "его" ракеты могут не успеть уйти из-под удара…

Да! Так вот – Дональд Трамп! Который хоть и не был в том советском бункере и уже фактически даже не президент, но который имеет непосредственное отношение к описываемому, потому что речь идёт о такой простой и обыденной вещи, как ядерное оружие. В американских СМИ промелькнула информация о том, что спикер Конгресса Нэнси Пелоси обращалась к председателю Комитета начальников штабов с просьбой лишить Трампа возможности принимать "опрометчивые решения". Она предположила, что Трамп, находясь в "плохом настроении", может начать боевые действия или отдать приказ о применении ядерного оружия.

И это, в общем, вполне понятно. Потому что когда в кресле Верховного главнокомандующего находится человек, который, судя по всему, находится во взвинченном эмоциональном состоянии, это может кончиться плохо. Потому что у него в руках находится то, что в обыденной жизни называют "красной кнопкой", "ядерным чемоданчиком". Он отдаёт приказ о применении ядерного оружия, и этот приказ должен неукоснительно быть выполнен его подчинёнными. А если эти подчинённые такой приказ по каким-то причинам начинают игнорировать, это означает, что система не работает. И такая система ни к чёрту не годится.

Именно для того, чтобы избежать подобных неприятностей, система принятия решения и доведение команды на пуск ракет выстроена жесточайшим образом, который не может, не должен допускать сбоев. Но ситуация, которая возникла в Соединённых Штатах, заставляет об этом задуматься. Выходит так: если бы вдруг в этот момент возник военный конфликт США с кем-либо и президент, он же главнокомандующий, принял решение нанести удар, скажем, по Северной Корее или по Ирану, то этот приказ мог бы остаться невыполненным. Потому что некоторые политики, чиновники и служилые люди уверены, что главнокомандующий не находится в том состоянии, которое позволяет принимать такие решения.

Приказы отдаю я! Произвести пуск ракет в соответствии с планом ХYZ!!!

Понятно, что протокол принятия решения и разблокирования системы запуска ракет предусматривает нештатные ситуации. Скажем, вдруг главнокомандующий лежит без сознания или он вообще умер, а отдавать приказ и вводить код на пуск ракет нужно немедленно, сейчас. Тогда вступает в игру второе лицо в государстве, вице-президент, а за ним и третье – вице-президент, глава парламента или премьер-министр. Именно в таком порядке. Но вот как быть, если Главнокомандующий жив, но находится в состояния неприязни к окружающему миру, поскольку считает себя несправедливо этим миром обиженным? Как быть?

Надо ли полагать, что в обозримом будущем система управления ядерными силами США поменяется, причём поменяется в сторону группового принятия решения о применении оружия массового уничтожения? Судя по происходящему, есть все основания думать, что именно в этом направлении может двинуться американское военно-политическое руководство. И однозначно можно сказать, что такого же типа изменения могут произойти и в других странах, обладающих ядерным оружием.

Понятно, что изменения такого рода вряд ли произойдут в Северной Корее. Товарищ Ким никаких групповых консультаций и совещаний, если что, проводить он не будет. Он отдаст приказ, который будет выполнен неукоснительно. Собственно, для этого и существует диктатура. А вот в том, что касается других государств – картина может оказаться совсем другой. Эта картина не такая простая, например, в том же самом Пакистане, где премьер-министр страны не обладает правом отдавать приказ на применение ядерного оружия. Такой приказ в Пакистане отдают и принимают такое решение военные. Более того, в Пакистане баллистические ракеты и ядерные боеголовки хранятся на расстоянии сотен километров друг от друга. Сделано это исключительно для того, чтобы избежать несанкционированного, ошибочного применения ядерного оружия. Так получилось, что мне довелось побывать в том месте, где хранятся ядерные боеприпасы Пакистана. Не в самом, конечно, хранилище, но я скажу: оказавшись в этом месте, вы бы никогда не подумали, что где-то здесь, под этой мирно зеленеющей травой, хранятся ядерные боеголовки. И место это ой как далеко от столицы.

Что самое опасное в этой новой ситуации, в тех изменениях, которые могут последовать в системе принятия решений о ядерных ударах? Беспокоит не то, что безопасность ядерных стран может оказаться под угрозой, потому что усложнится процедура применения ядерного оружия и, соответственно, возрастает риск быть уничтоженным, ведь ты можешь не успеть ударить первым или вовремя ответить. Картина диаметрально противоположная: скорее всего, расширится круг лиц, которые могут принимать самостоятельные решения о применении ядерного оружия, сузится диапазон принятия решения именно одним лицом. И это приведет к тому, что уже не один только президент, а еще пять или шесть человек смогут выйти на связь с командным пунктом и сказать: "Приказы отдаю я! Произвести пуск ракет в соответствии с планом ХYZ!!!"

Тогда мало не покажется никому. Даже коронавирусу.

Владимир Бекиш – блогер



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