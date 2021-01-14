NBC: Telegram начал блокировать каналы сторонников Трампа

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал список верифицированных телеграм-каналов президентов стран мира.

Согласно ему, свои страницы в мессенджере завели главы Франции, Турции, Бразилии, Мексики, Израиля, Сингапура, Украины, Узбекистана, Тайваня и Эфиопии. Действующего президента США Дональда Трампа среди них нет. Канал, который как предполагали многие пользователи принадлежит Трампу, Telegram пометил словом "scam", таким образом признав его фейковым. На данный момент на него подписаны свыше полумиллиона пользователей.

Вместе с тем в четверг американская телекомпания NBC со ссылкой на неназванные источники сообщила, что мессенджер Telegram удалил 15 каналов сторонников Дональда Трампа с "экстремистским" контентом, ещё ряд таких каналов подверглись цензуре. NBC при этом не приводит их названий, отмечая лишь, что во время штурма Капитолия 6 января на одном из этих каналов публиковались инструкции по изготовлению бомб. Комментарии от представителей мессенджера телекомпания не получила.

Отмечается, что многие сторонники Трампа перешли в мессенджер Telegram после блокировки страницы президента США в твиттере, массовой блокировки страниц республиканцев в фейсбуке и удаления из Apple Store и Google Play приложения Parler, популярного у американских ультраправых.

Павел Дуров назвал это "крупнейшей цифровой миграцией в истории человечества". Ранее он сообщил, что аудитория Telegram достигла 500 миллионов пользователей.