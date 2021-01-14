Пригожин хочет установить памятник в честь дружбы РФ и ЦАР на месте убийства журналистов

Петербургский бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин предложил установить в Центральноафриканской республике памятник в честь дружбы России и ЦАР на месте убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Пригожин заявил, что все расходы он возьмёт на себя. Обращение с просьбой установить памятник на месте гибели журналистов бизнесмен направил министру культуры ЦАР Дьедоне Ндомате, назвав свою идею «важной для укрепления дружеских связей» между Россией и этой африканской страной. «Этот памятник как дань памяти всем жертвам вооруженного конфликта в ЦАР призван стать символом победы центральноафриканцев в многолетней борьбе с бандитами и обозначить помощь РФ в приближении этой победы», - сказано в обращении от лица Пригожина.