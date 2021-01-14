Пригожин хочет установить памятник в честь дружбы РФ и ЦАР на месте убийства журналистов

Петербургский бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин предложил установить в Центральноафриканской республике памятник в честь дружбы России и ЦАР на месте убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Пригожин заявил, что все расходы он возьмёт на себя. Обращение с просьбой установить памятник на месте гибели журналистов бизнесмен направил министру культуры ЦАР Дьедоне Ндомате, назвав свою идею «важной для укрепления дружеских связей» между Россией и этой африканской страной. «Этот памятник как дань памяти всем жертвам вооруженного конфликта в ЦАР призван стать символом победы центральноафриканцев в многолетней борьбе с бандитами и обозначить помощь РФ в приближении этой победы», - сказано в обращении от лица Пригожина.
- Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были застрелены неизвестными в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Они снимали для Центра управления расследованиями, который спонсировал Михаил Ходорковский, фильм о деятельности российских наёмников из "частной военной компании Вагнера" – российского неофициального военного подразделения, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в наземных операциях в Сирии и в войне на востоке Украины. Спонсором "ЧВК Вагнера" называют близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.
- Следственный комитет России считает основной версией гибели журналистов убийство с целью ограбления неизвестными арабоязычными бандитами. Независимое расследование центра "Досье" опровергает эту версию. По его данным, погибших сознательно заманили в ловушку в результате хорошо подготовленной спецоперации. Расследователи пришли к выводу, что за журналистами велась слежка с момента их прибытия в ЦАР, и в ней участвовали люди, связанные с руководством "ЧВК Вагнера". Водитель Бьенвеню Доувокама, контакты которого журналисты получили через корреспондента российского информационного агентства ФАН Кирилла Романовского, работающего на Пригожина, с высокой долей вероятности тоже был в курсе готовящегося преступления. Кроме того, центру "Досье" удалось доказать, что связанные с Евгением Пригожиным люди – и, в частности, советник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров – целенаправленно вбросили в СМИ версию об убийстве журналистов в результате банального ограбления.
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