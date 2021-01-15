Байден предложил "План спасения Америки" на $1,9 трлн

Избранный президент США Джо Байден в четверг вечером представил план помощи американской экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса, общей стоимостью 1,9 триллиона долларов.

Стратегия Байдена, получившая название "План спасения Америки", включает в себя прямые денежные выплаты населению, помощь малому бизнесу и затраты на вакцинацию.

По словам Байдена, "на кону - здоровье нации", и действовать необходимо "прямо сейчас". Выгоды, которые будут получены в результате реализации плана "намного превзойдут затраты". "Эти инвестиции вернутся в виде новых рабочих мест.., что предотвратит долгосрочный экономический ущерб. В этот кризисный момент... мы не можем позволить себе бездействовать", - сказал Байден.

Согласно плану, около одного триллиона долларов будет потрачено на одномоментные выплаты миллионам американцев, решение о которых было принято в декабре. 415 миллиардов пойдут на борьбу с пандемией и вакцинацию. Ещё 440 миллиардов будут направлены на поддержку малого бизнеса.

План Байдена также предусматривает продление до сентября моратория на выселение людей из арендуемого жилья и изъятий банками имущества, заложенного под ипотечные кредиты. Документ также предлагает увеличить в два раза размер минимальной заработной платы на федеральном уровне - до 15 долларов в час.

Лидеры демократов в Конгрессе США уже приветствовали программу избранного президента.