Вдова Литвиненко за присуждение премии мира Навальному и Пономарёву

Вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко призывает присудить нобелевскую премию мира российскому оппозиционеру Алексею Навальному и правозащитнику Льву Пономарёву.

Петиция Марины Литвиненко в Норвежский нобелевский комитет опубликована на сайте change.org. В тексте Навальный и Пономарёв названы "двумя отважными защитниками прав человека и законности в России", власти которой сравниваются с правившими в СССР коммунистами. "Сегодняшний российский режим является не менее репрессивным, антидемократическим и коррумпированным", - подчёркивается в петиции.

Литвиненко отмечает, что Навальный через свой Фонд борьбы с коррупцией за последние 10 лет разоблачил "многочисленные случаи незаконного обогащения высших государственных чиновников", чем снискал популярность "миллионов простых людей и навлёк ненависть режима". Эта ненависть, как считает Литвиненко, достигла кульминации в попытке отравления Навального "тайной полицией".

По поводу Льва Пономарёва Марина Литвиненко пишет, что созданное им "За права человека" - одно из немногих оставшихся в России мест, "куда бесправные граждане могут обратиться в поисках справедливости". Внесение правозащитника в реестр "иностранных агентов" Литвиненко называет свидетельством эффективности и важности его деятельности.

Александр Литвиненко, выступавший с резкой критикой Кремля, в ноябре 2006 года умер в Лондоне от отравления радиоактивным полонием. Власти Великобритании считают, что к убийству причастны бывший офицер КГБ, ныне депутат Госдумы России Андрей Луговой и его друг, предприниматель Дмитрий Ковтун. Оба обвинения в свой адрес отвергают. Официальная Москва также отрицает причастность к гибели Литвиненко.