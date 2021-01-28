Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Право автора

Всё меньше чистых. Анатолий Стреляный – об исповеданиях


Русские люди, жалуется на своих соплеменников Сергей Белых из Самары, – это оппортунист на оппортунисте. Первого из них он видит в Анатолии Чубайсе. Настоящий либерал, мол, и под пыткой не может признать своей философию "национального либерализма", а "наш приватизатор №1", немного подумав, спокойно прислонился к ней.

Оппортунизм, как его понимает Белых, обозначается такими словами, как "приспособленчество" или "делячество", побуждающее иного действовать по обстановке, легко забывая свои убеждения. Но сколько угодно и самых, так сказать, невинных случаев, когда мы вполне бескорыстно, просто из неуверенности в себе, в своих знаниях можем забрести не в ту степь.

Может быть, тут лучше бы говорить не об оппортунизме, а об эклектизме, хотя нет. Эклектик набирает с миру по нитке, не заботясь о том, что с чем сопрягается. У него нет ничего своего, а у оппортуниста своё все-таки имеется, но он присоединяет к нему чужое, каковому чужому и принимается так или иначе служить. Получается нечто не очень гармоничное.

Кремлёвских, кажется, пока не напрягает, что православных в России уже, считай, нет – сознательных православных. Среди них очень много и протестантов, и язычников, и Бог знает кого. Счастье Русской православной церкви, что они сами не догадываются о своей подлинной принадлежности, иначе попам были бы предписаны серьезные дополнительные заботы. Безупречно православный русский человек не может быть горячим поклонником Запада, но есть и такие. Я их, признаться, люблю, но и сочувствую им: ведь такому оригиналу станет очень неловко перед первым же дотошным православным прихожанином, если тот напомнит ему, что в таком случае требуется осуждать откровенно рыночную цивилизацию, везде и всюду настаивать, что забота о земном преуспеянии – отнюдь не то, чему учит писание.

В свою очередь русский же Фома неверующий не может стоять, как скала, на том, что Москва – Третий Рим, но такие тоже есть. Я их, если это кого-то интересует, не люблю, хотя сочувствую и им. Ведь такому чудаку очень, видимо, не сладко перед суровой тенью Филофея, для которого образ Третьего Рима без православия – игра больного воображения.

У меня в доме как-то они сошлись, русский православный западник и русский же атеист-скрепник. Вот чей разговор вам бы услышать! Первый оказался больше западником, чем православным, и ему, по его словам, совесть, и не какая-нибудь, а христианская, не позволяла кричать: "Крым – наш!" На замечание, что Запад уже давно, по существу, безбожный и что истинному христианину следовало бы поглядывать в другую, пусть и неизвестно в какую, сторону, отвечал, что это временное неудобство.

Мы барахтаемся среди уже немыслимого количества исповеданий и их оттенков, способных свести с ума кого угодно

Другой оказался больше скрепником, чем атеистом. Он спокойно провозглашал: "Крым – наш!", но, как и положено человеку, не боящемуся Бога, разъяснял свою позицию заботой о бренности. Лично ему, мол, Крым до одного места, но без сплочения русских людей на чём угодно, а лучше всего, конечно, на захвате чего-нибудь (той же Луны на крайний случай), Россия распадётся – и пусть бы, но очень уж пострадают производительные силы немереного пространства. Оба под конец оказались готовы согласиться, что ничего серьёзного, обдуманного, сверенного с некими источниками мудрости у них нет. А что же есть? Есть психология: разные вкусы и склонности. Это не идейные разногласия, а несходство натур.

В советское время довольно долго считалось, что мировоззренческая неряшливость руководящих кадров, идейные шатания в их среде служат чуть ли не главной причиной хозяйственных провалов. Похожее мнение есть и сегодня, но только как "одно из". Бессмысленные, вызывающе расточительные, проваленные госпроекты последних лет, бывает, объясняют путаницей в кремлёвских головах. Это, конечно, чепуха, но само по себе наличие в коридорах власти, как и повсюду, несъедобного идейного винегрета интересно.

Украинский поэт и почти государственный позднесоветский деятель Борис Олейник был одним из немногих, если не единственный в своём роде, кто сознавал свой чудовищный оппортунизм-эклектизм, свою ненасытную всеядность и даже выставлял это всё напоказ. "Я, – говорил, – человек из трёх ипостасей, отрицающих друг друга: коммунист, националист и православный. Ага, в одном лице. Православный не может быть ни коммунистом, ни националистом. Коммунист не может быть ни националистом, ни православным. Националист может быть с большой натяжкой православным, но коммунистом – ни в коем случае. А я, грешный, представляю собою и то, и другое, и третье".

В быту человек был безобидный, а в общественной жизни страшноватый, хотя и комичный. Из-под его пера вышло самое дикое из того, что до сих пор написано о Горбачёве. Он на полном серьёзе сообщил стране и миру, что Михаил Сергеевич – уполномоченный Князя тьмы, да, посланец Антихриста для разрушения Великой России, знаменитую встречу Горбачева и Джорджа Буша на Мальте, а не в другом месте, объяснил тем, что там когда-то располагались рыцарские ордена, поклонявшиеся сатане.

Нашим предкам, кстати, было проще в те незапамятные времена. Человек выбирал или за него выбирали одну из двух-трех вер – и сурово, подняв меч или секиру, спрашивали при случае: "Како веруешь?" Мы же барахтаемся среди уже немыслимого количества исповеданий и их оттенков, способных свести с ума кого угодно. Поэтому-то чистых, беспримесных личных мировоззрений уже почти не встретить. Так и на Западе, откуда, собственно, и сунется на Русь это разно- и многообразие. Всё – из-за бугра, больше неоткуда.

Анатолий Стреляный – писатель и публицист

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG