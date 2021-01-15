Аудиозапись: власти Беларуси обсуждают лагерь для протестующих

Инициатива BYPOL, основанная сочувствующими оппозиции бывшими сотрудниками силовых структур Беларуси, опубликовала аудиозапись, на которой звучит голос, похожий на голос заместителя министра внутренних дел страны Николая Карпенкова. Он, в частности, говорит о применении спецсредств по отношению к участникам акции протеста, а также о возможности создать "лагерь" для изоляции противников Александра Лукашенко. Подлинность записи не подтверждена. Полную расшифровку приводит издание Tut.by.

Предположительно на записи – встреча Карпенкова с личным составом подразделения, которым он ранее руководил, в конце октября. Речь идёт, в частности, о возможном применении огнестрельного оружия против демонстрантов, причём предполагаемый Карпенков говорит, что оно одобрено лично Александром Лукашенко: "Руководителем страны мы прикрыты со всех сторон". Упоминается также гибель одного из участников акции протеста 10 августа Александра Тарайковского: человек, голос которого звучит на записи, говорит, что тот погиб от попадания в грудь резиновой пули.

Также речь идёт о возможности создания лагеря для участников акций протеста. "Создается база данных. В этой базе данных, кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано разработать, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру", – говорит человек, голос которого идентифицирован как голос Карпенкова. По данным BYPOL, планы создать концлагерь на базе колонии в городе Ивацевичи действительно обсуждались, однако пока не были реализованы.​