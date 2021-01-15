Северная Корея показала "самое мощное оружие в мире"

Северная Корея на военном параде в Пхеньяне представила баллистическую ракету для подводных лодок, которую государственные медиа охарактеризовали как "самое мощное оружие в мире".

Reuters со ссылкой на кадры северокорейских СМИ передаёт, что речь может идти о ракетах "Пуккыксон-5" – модернизированном варианте предыдущей версии, которую продемонстрировали в октябре прошлого года. Всего на параде в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына было показано несколько видов вооружений, включая те, что эксперты посчитали новым вариантом баллистических ракет малой дальности. Также на снимках видны пусковые установки.

Мероприятие было организовано в четверг вечером в честь VIII съезда Трудовой партии Кореи, который проходил с 5 по 12 января. Выступая на съезде на прошлой неделе, Ким заявил о намерении расширять ядерный и военный потенциал страны. Он также назвал Соединённые Штаты "самым большим врагом" КНДР – вне зависимости от того, кто возглавляет американскую администрацию. "Истинная природа их политики, направленной против КНДР, не изменится никогда", - утверждает Ким Чен Ын.

Очередная демонстрация военной силы в Пхеньяне состоялась за неделю до смены администрации в Белом доме и инаугурации на пост президента США демократа Джо Байдена.

Покидающий пост президента Дональд Трамп дважды встречался с Ким Чен Ыном, чтобы убедить Пхеньян отказаться от развития ядерного оружия. Второй саммит во Вьетнаме в 2019 году был прерван в связи с тем, что Вашингтон отклонил требование Пхеньяна ослабить режим санкций.