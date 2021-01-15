В Москву из-за рубежа завезли 10 млн использованных перчаток

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил после обнаружения поставок использованных одноразовых перчаток в Россию. Об этом говорится на сайте ведомства, сообщает "Интерфакс". Название компании-поставщика в сообщении не приводится.

По информации прокуратуры, российская компания заключила контракт с зарубежной фирмой, которая поставляла в Россию партии одноразовых виниловых перчаток. На основании таможенных деклараций были поставлены около 10 миллионов штук перчаток для их дальнейшей реализации, говорится в пресс-релизе. Позже выяснилось, что закупленные за рубежом одноразовые перчатки уже использовались ранее.

В прокуратуре Москвы подчеркнули, что "предоставление средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении, является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, что могло способствовать массовому заболеванию граждан".

В Москве обязательно носить маску и перчатки в общественных местах. В октябре власти ужесточили контроль за ношением средств индивидуальной защиты и объявили, что перевозчики не будут пускать пассажиров без перчаток и масок в транспорт. Также пассажиров неоднократно штрафовали за их отсутствие.

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявилено 5534 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умер 81 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, это максимум с начала пандемии.





