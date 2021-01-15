"Внуково": массовые мероприятия в аэропорту сейчас невозможны

Пресс-служба московского аэропорта "Внуково", куда 17 января должен прибыть рейсом из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщила, что на территории аэровокзального комплекса сейчас не могут проводиться массовые мероприятия и не может быть организована деятельность СМИ.

В ответе на запрос Радио Свобода пресс-служба "Внуково" подчеркнула, что эти меры приняты "в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания (так в тексте - РС) пассажиров и гостей".

"Внуково" ссылается на "стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации во всём мире" и карантинные меры в ряде стран, включая Германию. "В рамках требований по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности Международный аэропорт Внуково предпринимает все меры, предписанные управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также Федерального агентства воздушного транспорта". Пресс-служба при этом готова предоставить "видео прибывающих пассажиров рейса а\к Победа 17.01.2021".