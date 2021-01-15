"Внуково": массовые мероприятия в аэропорту сейчас невозможны

Пресс-служба московского аэропорта "Внуково", куда 17 января должен прибыть рейсом из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщила, что на территории аэровокзального комплекса сейчас не могут проводиться массовые мероприятия и не может быть организована деятельность СМИ.
В ответе на запрос Радио Свобода пресс-служба "Внуково" подчеркнула, что эти меры приняты "в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания (так в тексте - РС) пассажиров и гостей".
"Внуково" ссылается на "стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации во всём мире" и карантинные меры в ряде стран, включая Германию. "В рамках требований по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности Международный аэропорт Внуково предпринимает все меры, предписанные управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также Федерального агентства воздушного транспорта". Пресс-служба при этом готова предоставить "видео прибывающих пассажиров рейса а\к Победа 17.01.2021".
- Навальный был перевезён в Германию на лечение из России после отравления в конце августа. 13 января он сообщил, что намерен 17 января вернуться в Россию, несмотря на грозящее ему уголовное преследование. Самолёт Навального из Берлина должен по расписанию прибыть вечером в воскресенье. В фейсбуке идёт запись желающих отправиться во "Внуково", чтобы встретить Навального. Записались уже несколько тысяч человек (сам факт записи не означает, что все они приедут в аэропорт). Помимо сторонников оппозиционера, о намерении встретить его заявили и его противники из так называемой гвардии Захара Прилепина. "Внуково" не заявляло о каких-либо ограничениях для встречающих.
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