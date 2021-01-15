Россия начинает процедуру выхода из Договора по открытому небу. Об этом в пятницу заявил МИД России.

Внешнеполитическое ведомство сослалось на принятое в ноябре прошлого года решение США выйти из этого договора. МИД России утверждает, что США покинули договор "под надуманным предлогом". По утверждению МИД, после этого Москва выступила с некими предложениями по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях, но они "не получили поддержки со стороны союзников США".

В мае прошлого года Соединённые Штаты сообщили о намерении покинуть договор, заключённый в 1992 и вступивший в силу в 2002 году. Договор позволяет его участникам - более 30 странам - периодически совершать облёты территорий друг друга в целях укрепления доверия и предотвращения конфликтов.

Соединённые Штаты обосновали свой выход из договора его нарушениями со стороны России. Ранее Госдепартамент, в частности, указывал на то, что Москва отказала в проведении воздушного наблюдения в зоне длинной 10 км вдоль своей границы с Абхазией и Южной Осетией (Россия считает их независимыми, а США и большинство стран мира - частью территории Грузии), а также разместила свой аэродром дозаправки в Крыму, который США считают суверенной территорией Украины.

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США выходят из "устаревших" соглашений, которые давали преимущество нашим противникам за счёт нашей национальной безопасности". Избранный президент США Джо Байден, соглашаясь с тем, что Россия нарушает договор, выступал против выхода из него.

22 ноября Вашингтон официально заявил о своём выходе из Договора по открытому небу. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Госдепартамента.