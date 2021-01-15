Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии в пятницу продлило срок разрешения на строительство российского газопровода "Северный поток-2" до конца мая. Согласно сообщению на сайте регулятора, компания-оператор газопровода может приступить к строительным работам немедленно. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что оператор рассчитывает достроить ветку газопровода до июня несмотря на американские санкции.

"Северный поток-2" должен доставлять российский газ на экспорт в Германию в обход Украины по дну Балтийского моря. Ряд стран Евросоюза и США считают, что проект даст Москве возможности усилить давление на ЕС и Украину, на экономику которой значительно влияет газовый транзит.

Участники строительства подвергнуты американским санкциям. Они же грозят компаниям, которые оказывают косвенную поддержку строителям — например, страховщикам. Из-за этого в декабре 2019 года строительство остановилось. Тогда оставалось провести около 160 километров линии из 1230. Через год укладка труб продолжилась, сейчас разрешение на строительство выдали все страны, имеющие прямое отношение к проекту.

15 января оператор газопровода сообщил газете Handelsblatt, что работы по достройке в датских водах вновь откладываются. Ещё накануне компания заявляла, что работы начнутся в пятницу, новый срок не назвал. Теперь представитель компании говорит, что укладка труб в датских водах может возобновиться в конце-января — начале февраля.

1 января Сенат США преодолел вето президента Трампа и проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год. В нём предусмотрено новое расширение санкций.

Представитель российского МИД заявил агентству РИА "Новости", 13 января, что Москва по-прежнему уверена в том, что газопровод будет закончен. В Кремле отрицают политическую часть проекта и говорят, что он имеет только экономическое значение, а санкции против него — недобросовестная конкуренция.