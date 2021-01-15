Зять украинского политика Медведчука возглавил энергокомпанию в России

Зять украинского политика Виктора Медведчука - Андрей Рюмин возглавил крупнейшую энергосетевую компанию России ПАО "Россети". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Совет директоров компании в четверг досрочно прекратил полномочия гендиректора Павла Ливинского, назначив исполняющим обязанности главы компании Рюмина. Ранее зять Медведчука работал в "Объединенной энергетической компании" и возглавлял "Россети Ленэнерго". По информации "Коммерсанта", Ливинский может перейти на работу в правительство России, где возглавит новый департамент энергетики. "Россети" – крупнейшая электросетевая компания в России. Государство владеет в ней 88% через Росимущество.