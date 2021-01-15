Правительство Нидерландов ушло в отставку после скандала

В Нидерландах ушло в отставку правительство Марка Рютте - после громкого скандала с обвинениями в незаконном получении детских пособий, выдвинутыми против тысяч родителей. Последующее расследование показало, что эти обвинения были необоснованными.

Дело расследовала парламентская комиссия. Она пришла к выводу, что по вине властей тысячи семей, не нарушившие никаких правил, из-за мелких ошибок или неточностей в документах были вынуждены вернуть государству полученные ранее деньги - после чего многие оказались на грани финансового краха. Как сообщает Би-би-си, многие пострадавшие - иммигранты или их потомки.

Рютте и члены его кабинета признали, что власти несут ответственность за случившееся, и проголосовали за собственную отставку. Прошение о ней уже подано королю. Нынешний премьер будет исполнять обязанности до новых выборов, которые назначены на март.

Рютте возглавляет правительство Нидерландов с 2010 года. За это время сменились три коалиции, но правоцентристская Народная партия за свободу и демократию Марка Рютте играла в каждой из них ведущую роль. Несмотря на скандал, партия продолжает лидировать в опросах, и не исключено, что по итогам выборов вновь возникнет правящая коалиция во главе с Рютте.