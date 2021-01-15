YouTube заблокировал канал российского футбольного клуба "Ахмат"

Видеохостинг Youtube заблокировал каналы футбольного клуба "Ахмат" и организации по проведению боев смешанного стиля Absolute Championship Akhmat. При попытке зайти на их страницы возникает надпись: "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".

Футбольный клуб "Ахмат", выступающий в российской премьер-лиге, назвал блокировку безосновательной. Президент ACA Алексей Яценко заявил, что организация не имеет отношения к нарушению прав человека, поэтому блокировка ее ютуб-канала не обоснована. "Считаю, что вступившие в силу санкции США в отношении нашей организации без нормативного акта и суда являются полностью незаконными. Нарушены права юридического лица, принципы состязательности и право на защиту. В данном случае санкции применены к спортивной организации, не нарушающей права человека в Российской Федерации или за ее пределами", – заявил глава спортивной организации.