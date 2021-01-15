Прокуратура в потребовала ужесточить приговор троим местным жителям по делу об акции с привязанной к столбу кукле с лицом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает "Апология протеста".

Один из обвиняемых по делу о хулиганстве, заведённому после акции, был оправдан. Один приговорён к году условного заключения. Третий — к двум годам колонии, но апелляция заменила срок на условный. Прокуратура посчитала решение судов слишком мягким.

"Судебная коллегия уклонилась от оценки доказательств, подтверждающих вину [оправданного] Эткина", — цитирует "Апология протеста" представление прокуратуры в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Наказание двум активистам "были назначены без учёта в полной мере характера и степени общественной опасности преступления", — уверены в ведомстве.

Акция в Перми прошла осенью 2018 года. Участники привязали к столбу манекен в маске с лицом президента Владимира Путина в тюремной робе. На лбу чучела было написано "Лжец", на его туловище была приклеена надпись "Военный преступник Пыня В. В." Позже на ютьюб-канале "Гроза Перми" был выложен видеоролик, где люди в камуфляжной форме ведут человека с маской Путина по центру Перми, а потом привязывают чучело к столбу в центре города.

Следствие считало, что активисты совершили грубое нарушение общественного порядка, в том числе "по мотивам вражды в отношении жителей Российской Федерации, поддерживающих деятельность президента". Никто из подсудимых своей вины не признал. Один из них заявил, что у него не было хулиганских мотивов, а его действия были художественным перформансом.