Во Владивостоке местного жителя оштрафовали из-за постов про Путина

Во Владивостоке суд оштрафовал на 40 тысяч рублей местного жителя Гию Какабадзе по статье о "неуважении к власти" из-за постов в социальных сетях про президента России Владимира Путина. Как сообщила "МБХ медиа" адвокат Какабадзе Полина Сидельникова, она и её подзащитный не смогли присутствовать на заседании. Слушание дела прошло без них, несмотря на то, что были заявлены ходатайства об отложении заседания. Сидельникова считает, что таким образом были нарушены права на защиту.

В 2019 году Какабадзе опубликовал в своем инстаграме пост с фотографией российского президента и надписью "Робин Пут. Ворует у бедных, отдает богатым". Еще одно изображение Путина он опубликовал в апреле 2020 года. Сейчас все посты удалены. В ноябре 2020 года Какабадзе был задержан во Владивостоке и арестован на семь суток по статье о демонстрации нацистской символики из-за картинки с изображением Путина в нацистской форме и свастикой на фоне.

Закон об административных наказаниях за неуважение к власти в интернете, разработанный сенатором Андреем Клишасом, вступил в силу весной 2019 года. За первый год действия закона было возбуждено сто административных дел, большая часть из них – за негативные высказывания о президенте Владимире Путине. Общая сумма штрафов, выписанных судами нарушителям, – 1 миллион 600 тысяч рублей.