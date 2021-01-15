Суд арестовал до конца февраля видеооператора ФБК Зеленского

Суд в Москве арестовал до 28 февраля видеооператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского. Об этом в телеграме написал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Зеленского задержали в пятницу, 15 января. Против него возбуждено дело о призывах к экстремизму. По данным Чикова, причиной стали две записи Зеленского в твиттере, написанные вскоре после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной в октябре прошлого года.

"Ирина, простите нас, простите что позволяем это. Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать. Давайте (бить) эту недовласть", – написал в твиттере Павел Зеленский. Во втором твите он написал, что ненавидит тех, кто, по его мнению, довёл Славину до самоубийства, включая "путина", и назвал этих людей "недостойными жизни".

В квартире Зеленского провели обыск: сотрудники правоохранительных органов изъяли его телефон и ноутбук. По словам адвоката, Зеленский пожаловался на то, что один из оперативников ударил его по голове. Как утверждается, медики настаивали на госпитализации задержанного, но следователь не позволил это сделать.