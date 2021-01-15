Рига готова принять минские матчи Чемпионата мира по хоккею

Латвия выразила готовность принять все матчи Чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Соревнования должны пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее ряд стран-участников чемпионата высказались против принятия турнира белорусской стороной из-за жестокого подавления акций противников Александра Лукашенко.

По словам Фазеля, Рига готова принять 16 команд на двух аренах города. Президент федерации хоккея добавил, что решение по Минску будет принято в течение 10 дней. Окончательное решение о месте проведения чемпионата мира ожидается к концу января. Ранее Фазель сообщал, что организация получала предложение от хоккейного союза Дании и ведёт переговоры со Словакией.

В понедельник, 11 января, в Минске состоялась встреча Фазеля и Лукашенко. Лукашенко на встрече сказал, что "спокойно" воспринимает разговоры о возможном бойкоте чемпионата со стороны некоторых сборных.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что российская команда будет участвовать в чемпионате мира по хоккею в 2021 году. При этом Третьяк отметил, что белорусские матчи можно провести в Санкт-Петербурге.

С августа прошлого года во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов.

По данным правозащитников, суды вынесли более сотни приговоров по уголовным делам, так или иначе связанными с выступлениями против Лукашенко. Всего заведено более 650 таких дел.