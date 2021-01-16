В Хабаровске на акции в поддержку Фургала задержан журналист

Журналист газеты "Арсеньевские вести" Дмитрий Тимошенко задержан на традиционной акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в столице региона. Об этом сообщает "ОВД-инфо". По неподтверждённой информации, журналист был избит при задержании, отмечает издание.

На Тимошенко составлен протокол о нарушении порядка проведения публичных мероприятий за акцию протеста 24 октября. Ему грозит арест до 10 суток и штраф до 30 тысяч рублей. В декабре он уже был оштрафован за участие в этом мероприятии. Суд рассмотрит протокол только 18 января, до того журналист будет содержаться в спецприёмнике.

В начале ноября 2020 года полиция в Хабаровске активно применяла тактику последовательных задержаний против журналистов и блогеров, напоминает "ОВД-инфо". Их задерживали, до двух дней содержали в спецприёмнике, отпускали, а потом вновь задерживали.

Акции протеста в Хабаровске продолжаются с июля. Участники требуют справедливого судебного разбирательства для бывшего губернатора Фургала, на мероприятиях звучат лозунги против Владимира Путина, федеральной власти и региональной политики Москвы. 16 января, по данным DW, в двадцатиградусный мороз в мероприятии приняли участие около 50 человек. За ними следили около 30 сотрудников полиции.