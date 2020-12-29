Журналистку из Хабаровска оштрафовали на 150 тысяч рублей

Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 150 тысяч рублей журналистку издания RusNews Александру Рунову, освещавшую 31 октября акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката Виталия Тыхту.
Журналистку признали виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Юрист настаивает, что Рунову незаконно признали участницей массового мероприятия, потому что она не участвовала в митинге, а освещала его. Защита намерена обжаловать решение суда.
Днем ранее суд Хабаровска оштрафовал другого журналиста – Дмитрия Хетагурова. Корреспонденту "Арсеньевских вестей", который 26 декабря вёл трансляцию с митинга, назначили 10 тысяч рублей штрафа за якобы участие в акции протеста от 24 октября.
Жителей Хабаровского края регулярно задерживают за участие в акциях протеста против ареста бывшего губернатора региона Сергея Фургала. В последние несколько недель штрафовать и арестовывать стали не только участников, но и журналистов, которые ведут трансляции с митингов.
- Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15-летней давности. Бывший чиновник свою вину не признаёт.
- Жители Хабаровского края с середины июля проводят акции протеста после ареста Фургала. Они требуют справедливого судебного разбирательства для него и уважения к дальневосточным регионам со стороны Москвы.
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