Журналистку из Хабаровска оштрафовали на 150 тысяч рублей

Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 150 тысяч рублей журналистку издания RusNews Александру Рунову, освещавшую 31 октября акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката Виталия Тыхту.

Журналистку признали виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Юрист настаивает, что Рунову незаконно признали участницей массового мероприятия, потому что она не участвовала в митинге, а освещала его. Защита намерена обжаловать решение суда.

Днем ранее суд Хабаровска оштрафовал другого журналиста – Дмитрия Хетагурова. Корреспонденту "Арсеньевских вестей", который 26 декабря вёл трансляцию с митинга, назначили 10 тысяч рублей штрафа за якобы участие в акции протеста от 24 октября.

Жителей Хабаровского края регулярно задерживают за участие в акциях протеста против ареста бывшего губернатора региона Сергея Фургала. В последние несколько недель штрафовать и арестовывать стали не только участников, но и журналистов, которые ведут трансляции с митингов.