"Вы будете задержаны"

В Петербурге полицейские задержали возле офиса местного отделения "Единой России" двух активисток молодежного демократического движения "Весна". Елена Скворцова и Екатерина Бушкова собирались устроить перфоманс — "ярмарку окон, где окна продаются не за деньги, а за тюремные сроки". "Весна" хотела привлечь внимание к судьбе аспиранта Азата Мифтахова, находящегося в СИЗО по делу о разбитом окне в московском офисе "Единой России" в январе 2018 года. Правозащитный центр "Мемориал" признал Мифтахова политическим заключённым. Оглашение приговора состоится 18 января.