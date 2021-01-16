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"Вы будете задержаны"

"Вы будете задержаны"
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"Вы будете задержаны"

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В Петербурге полицейские задержали возле офиса местного отделения "Единой России" двух активисток молодежного демократического движения "Весна". Елена Скворцова и Екатерина Бушкова собирались устроить перфоманс — "ярмарку окон, где окна продаются не за деньги, а за тюремные сроки". "Весна" хотела привлечь внимание к судьбе аспиранта Азата Мифтахова, находящегося в СИЗО по делу о разбитом окне в московском офисе "Единой России" в январе 2018 года. Правозащитный центр "Мемориал" признал Мифтахова политическим заключённым. Оглашение приговора состоится 18 января.

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