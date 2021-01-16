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Кантемир Балагов поставит на канале HBO пилотный эпизод сериала

Кантемир Балагов

Американская компания HBO пригласила режиссёра Кантемира Балагова стать постановщиком пилотного эпизода сериала "Последние из нас" – The Last of Us (официальное название на русском "Одни из нас"). Сериал основан на одноимённой видеоигре. Как сообщает TJournal, автором сценария и продюсером выступит Крейг Мейзин, работавший ранее над сериалом "Чернобыль".

"Я счастлив, что Крейг Мейзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность как перед зрителями, так и перед миллионами таких же, как и я, фанатов игры", – цитирует TJ Кантемира Балагова. Режиссёр добавил, что его следующей полнометражной картиной будет фильм о жизни молодых людей в его родной Кабардино-Балкарии, информирует сайт "Кавказ.Реалии".

  • Балагову 29 лет. Он выпускник Кабардино-Балкарского университета. В 2017 году дебютировал в качестве режиссёра с полнометражным фильмом "Теснота", который был отмечен наградой на Каннском кинофестивале.
  • Вторая работа режиссёра – "Дылда" – в 2019 году победила в России в конкурсе за звание лауреата премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" в номинации "Лучший фильм". Лента была выдвинута от России на премию "Оскар". Ранее картина получила приз на фестивале в Каннах за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд".

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