Кантемир Балагов поставит на канале HBO пилотный эпизод сериала

Американская компания HBO пригласила режиссёра Кантемира Балагова стать постановщиком пилотного эпизода сериала "Последние из нас" – The Last of Us (официальное название на русском "Одни из нас"). Сериал основан на одноимённой видеоигре. Как сообщает TJournal, автором сценария и продюсером выступит Крейг Мейзин, работавший ранее над сериалом "Чернобыль".

"Я счастлив, что Крейг Мейзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность как перед зрителями, так и перед миллионами таких же, как и я, фанатов игры", – цитирует TJ Кантемира Балагова. Режиссёр добавил, что его следующей полнометражной картиной будет фильм о жизни молодых людей в его родной Кабардино-Балкарии, информирует сайт "Кавказ.Реалии".