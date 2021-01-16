В Вашингтоне задержан человек с оружием, патронами и "пропуском"

Житель штата Вирджиния, задержанный в субботу в Вашингтоне, предъявил военному патрулю фальшивый пропуск на церемонию инаугурации президента США, которая состоится 20 января. При нарушителе обнаружены автоматическое оружие и более 500 патронов. Американские СМИ посвящают обсуждению этой новости первостепенное внимание.

Репортёры сообщают, что такой концентрации военнослужащих и техники в мирное время не всегда можно увидеть в зонах вооружённых конфликтов.