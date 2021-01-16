Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Вашингтоне задержан человек с оружием, патронами и "пропуском"

Военнослужащие Национальной гвардии в Вашингтоне в эти дни

Житель штата Вирджиния, задержанный в субботу в Вашингтоне, предъявил военному патрулю фальшивый пропуск на церемонию инаугурации президента США, которая состоится 20 января. При нарушителе обнаружены автоматическое оружие и более 500 патронов. Американские СМИ посвящают обсуждению этой новости первостепенное внимание.

Репортёры сообщают, что такой концентрации военнослужащих и техники в мирное время не всегда можно увидеть в зонах вооружённых конфликтов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG