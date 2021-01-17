ФБР проверяет подозрения в иностранном финансировании мятежа

Федеральное бюро расследований (ФБР) проверяет подозрения относительно иностранного финансирования штурма Капитолия 6 января, сообщил телеканал Эн-би-си. Журналисты сослались на сведения, полученные от одного действующего и одного бывшего сотрудников ФБР.



Внимание ФБР обратили на себя переводы в биткоинах на счета ключевых фигур и групп радикального движения "альтернативных правых" (alt-right). Сумма, эквивалентная 500 тысячам долларов, была переведена незадолго до беспорядков и нападения на Капитолий.

Как отмечается в публикации, за финансовыми операциями, предположительно, стоял некий гражданин Франции. Платежи были задокументированы специалистами, ведущими анализ переводов в криптовалюте.

"Немецкая волна" обращает внимание на то, что ФБР, Министерство внутренней безопасности США и другие федеральные ведомства пришли к выводу об усилении "направленного информационного давления" на США со стороны российских, иранских и китайских агентов влияния.

Последние недели в США, в преддверии передачи власти избранному президенту Джо Байдену, проходят в атмосфере острой дискуссии о влиянии крайне правых сил. Обнародуются подробности штурма здания Конгресса США 6 января. В субботу, 16 января, одной из главных новостей в США стал арест в Вашингтоне злоумышленника с автоматическим оружием, сотнями патронов и поддельным пропуском на территорию, где 20 января пройдёт инаугурации нового президента.