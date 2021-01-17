Во Внуково задерживают сторонников Навального. Видеотрансляция

В московском аэропорту Внуково, куда сегодня вечером должен прилететь из Германии оппозиционер Алексей Навальный, задерживают людей, которые приехали его встречать. Радио Свобода ведёт прямую трансляцию:

Среди задержанных - сотрудники ФБК Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов, а также недавно освободившийся из колонии бывший политзаключённый Константин Котов. Задержан и брат Алексея Навального Олег. На основании чего их задержали, неясно.

Впоследствии в аэропорт зашли сотрудники ОМОН, которые начали оттеснять встречающих на улицу. Также продолжились задержания.

Сторонники Навального приезжают во Внуково, чтобы встретить оппозиционера. Московская прокуратура вынесла некоторым из них предупреждения о недопустимости проведения массовых мероприятий. Сторонники оппозиционера утверждают, что встреча пассажира - это не массовое мероприятие.

Ранее очевидцы и журналисты сообщили, что у Внуково дежурит большое количество автозаков.

В терминал аэропорта пускают только тех, кто приобрёл билеты на вылетающие рейсы. Это, в частности, сделала и Любовь Соболь. При этом в аэропорту собрались десятки молодых людей, которые, как утверждается, встречают звезду шоу-бизнеса Ольгу Бузову. Откуда она летит и когда прилетает, при этом, они не знают.

Самолёт с Алексеем Навальным на борту должен приземлиться во Внуково примерно в 19.30.