Беларусь – 114-я в рейтинге безопасных стран. Ранее она была 16-й

За год Беларусь потеряла 98 позиций в рейтинге безопасных государств, который ежегодно составляет компания Numbeo на основе статистики, связанной с качеством жизни.

В начале прошлого года Беларусь занимала по безопасности для граждан 16-е место, в январе 2021-го года страна скатилась на 114-е.

Всего в рейтинге – 135 стран. Лидирует в нём Катар, на последнем месте – Венесуэла.

В воскресенье в нескольких городах Беларуси прошли традиционные акции протеста против правления Александра Лукашенко. В Минске, Бресте и Гродно протестующие устроили шествия на окраинах города. Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил о как минимум десяти задержанных.

Накануне суд в Минске приговорил одного из участников протестов, 22-летнего студента Евгения Калиновского, к четырем годам колонии за участие в митинге 14 июля прошлого года. По версии обвинения, Калиновский применил насилие в отношении сотрудника милиции.