Беларусь – 114-я в рейтинге безопасных стран. Ранее она была 16-й

За год Беларусь потеряла 98 позиций в рейтинге безопасных государств, который ежегодно составляет компания Numbeo на основе статистики, связанной с качеством жизни.
В начале прошлого года Беларусь занимала по безопасности для граждан 16-е место, в январе 2021-го года страна скатилась на 114-е.
Всего в рейтинге – 135 стран. Лидирует в нём Катар, на последнем месте – Венесуэла.
В воскресенье в нескольких городах Беларуси прошли традиционные акции протеста против правления Александра Лукашенко. В Минске, Бресте и Гродно протестующие устроили шествия на окраинах города. Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил о как минимум десяти задержанных.
Накануне суд в Минске приговорил одного из участников протестов, 22-летнего студента Евгения Калиновского, к четырем годам колонии за участие в митинге 14 июля прошлого года. По версии обвинения, Калиновский применил насилие в отношении сотрудника милиции.
- Ежедневные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа прошлого года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее пяти человек при подавлении протестов погибли. По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов прошли через репрессии. Суды вынесли свыше ста приговоров по уголовным делам, так или иначе связанным с выступлениями против Лукашенко. Всего заведено более 650 таких дел.
- Страны ЕС и США не признают легитимность прошедших в Беларуси выборов. Европарламент проголосовал за резолюцию, осуждающую жёсткое подавление мирных протестов и, в частности, убийство демонстранта Романа Бондаренко. Против ряда белорусских чиновников введены санкции.
- Россия белорусские выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.
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