"Шкода" отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси

Чешский автомобильный концерн Škoda Auto отказывается от роли одного из основных спонсоров чемпионата мира по хоккею 2021 года, если этот турнир частично пройдёт в Беларуси, как планировалось до сих пор.

"В течение 28 лет мы были гордым партнёром Международной федерации хоккея (IIHF). Но мы также уважаем и хотим способствовать защите прав человека. Поэтому "Шкода" отказывается от прав спонсора организованного IIHF чемпионата мира по хоккею, если Беларусь будет подтверждена в качестве одной из стран, принимающих турнир", – говорится в заявлении компании.

Чемпионат, по изначальным планам, должен был пройти в Беларуси и Латвии с 21 мая по 6 июня этого года. Однако международное спортивное сообщество, правозащитные организации, белорусские активисты неоднократно требовали от Международной федерации хоккея перенести белорусскую часть турнира в другую страну. Это связано с крупномасштабными репрессиями против участников многомесячных акций протеста в Беларуси.

Они начались после президентских выборов 9 августа, которые прошли с грубыми нарушениями. Победителем на выборах был объявлен действующий президент Александр Лукашенко. Латвия и ряд других стран – участников чемпионата неоднократно высказывались против проведения в Беларуси этого мероприятия.

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре принял решение отстранить членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси во главе с Лукашенко от Олимпийских игр и других мероприятий организации. Санкции, среди прочих, коснулись и руководителя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. Его считают причастным к гибели жителя Минска Романа Бондаренко, убитого сторонниками Лукашенко в собственном дворе в ноябре минувшего года.

Президент IIHF Рене Фазель в начале января побывал в Минске, где обсудил с Лукашенко возможность проведения чемпионата в Беларуси. Лукашенко на встрече сказал, что "спокойно" воспринимает разговоры о возможном бойкоте чемпионата со стороны некоторых сборных: "Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления – значит, мы проведём чемпионат мира".

Позднее Фазель, подвергшийся критике из-за поездки в Минск, заявил, что IIHF ведёт переговоры с Данией и Словакией о возможности проведения части матчей чемпионата мира в одной из этих стран.