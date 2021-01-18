Суд в Москве вынесет приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Головинский суд Москвы сегодня, как ожидается, вынесет приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову и другим обвиняемым по делу о поджоге офиса "Единой России". Неделю назад оглашение приговора перенесли на 18 января. Причину переноса заседания в суде не уточнили.

Ранее прокуратура потребовала приговорить Мифтахова к шести годам колонии. Защита настаивает на оправдательном приговоре. Азат Мифтахов вину не признаёт.

Дело Мифтахова получило широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили сотни студентов и преподавателей российских и зарубежных вузов, а также более 2500 математиков из 15 стран.

На днях обращение в его защиту подписали сотрудники Российской академии наук (РАН). "Процесс над Азатом Мифтаховым вызывает самое серьезное беспокойство его коллег. Предъявляемые ему обвинения менялись, и единственное оставшееся базируется лишь на показаниях засекреченных свидетелей", — говорится в обращении. Ученые выразили возмущение сроком, который запросило обвинение и призвали суд освободить Азата Мифтахова.

Они также отметили, что дело о пытках Мифтахова в СИЗО, о которых сообщала его адвокат Светлана Сидоркина, так и не возбудили. Обращение подписали 54 академика, профессора и члена-корреспондента РАН.