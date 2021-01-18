Суд в Москве вынесет приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Головинский суд Москвы сегодня, как ожидается, вынесет приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову и другим обвиняемым по делу о поджоге офиса "Единой России". Неделю назад оглашение приговора перенесли на 18 января. Причину переноса заседания в суде не уточнили.
Ранее прокуратура потребовала приговорить Мифтахова к шести годам колонии. Защита настаивает на оправдательном приговоре. Азат Мифтахов вину не признаёт.
Дело Мифтахова получило широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили сотни студентов и преподавателей российских и зарубежных вузов, а также более 2500 математиков из 15 стран.
На днях обращение в его защиту подписали сотрудники Российской академии наук (РАН). "Процесс над Азатом Мифтаховым вызывает самое серьезное беспокойство его коллег. Предъявляемые ему обвинения менялись, и единственное оставшееся базируется лишь на показаниях засекреченных свидетелей", — говорится в обращении. Ученые выразили возмущение сроком, который запросило обвинение и призвали суд освободить Азата Мифтахова.
Они также отметили, что дело о пытках Мифтахова в СИЗО, о которых сообщала его адвокат Светлана Сидоркина, так и не возбудили. Обращение подписали 54 академика, профессора и члена-корреспондента РАН.
- Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля 2019 года по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. По словам задержанного, от него требовали признательных показаний под пытками. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии подтвердили факт применения насилия к Мифтахову.
- Неделю спустя полицейские отпустили математика, но тут же задержали и арестовали по другому уголовному делу – о "хулиганстве, совершённом по предварительному сговору по мотивам политической ненависти". По версии следствия, в январе 2018 года аспирант МГУ и его единомышленники, придерживающиеся анархических взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никто не находился.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Азата Мифтахова политическим заключённым.
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