НКО в США потребовала от Apple удалить Telegram из App Store

Американская некоммерческая организация "Коалиция за безопасный интернет" подала на компанию Apple иск в суд в Северной Калифорнии. НКО требует удалить из магазина приложений мессенджер Telegram из-за призывов, которые публиковались перед беспорядками в Капитолии 6 января. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на президента организации Марка Гинзберга.

Коалиция утверждает, что Telegram размещает расистский и антисемитский контент и тем самым нарушает условия работы магазина приложений Apple. По мнению Гинзберга, антисемитский контент Telegram создаёт для него опасность как для еврея, а как пользователь iPhone он может потребовать от компании выполнения условий обслуживания, запрещающих распространение экстремистких высказываний.

Перспективы этого иска непонятны, пишет The Washington Post.

По словам адвоката организации, аналогичный иск планируется подать в отношении корпорации Google.