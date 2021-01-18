НКО в США потребовала от Apple удалить Telegram из App Store

Американская некоммерческая организация "Коалиция за безопасный интернет" подала на компанию Apple иск в суд в Северной Калифорнии. НКО требует удалить из магазина приложений мессенджер Telegram из-за призывов, которые публиковались перед беспорядками в Капитолии 6 января. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на президента организации Марка Гинзберга.
Коалиция утверждает, что Telegram размещает расистский и антисемитский контент и тем самым нарушает условия работы магазина приложений Apple. По мнению Гинзберга, антисемитский контент Telegram создаёт для него опасность как для еврея, а как пользователь iPhone он может потребовать от компании выполнения условий обслуживания, запрещающих распространение экстремистких высказываний.
Перспективы этого иска непонятны, пишет The Washington Post.
По словам адвоката организации, аналогичный иск планируется подать в отношении корпорации Google.
- После захвата здания Капитолия радикальными сторонниками действующего президента Дональда Трампа ФБР предупредило, что в Вашингтоне и столицах штатов ожидаются протесты вооружённых людей против результата выборов. На этом фоне социальные сети стали блокировать аккаунты Трампа, заявляя, что делают это ради предотвращения насилия в стране. Эти шаги критикуются сторонниками президента и провоцируют общественную дискуссию о границах цензуры и ответственности в интернете со стороны IT-корпораций.
- Многие сторонники Трампа перешли в мессенджер Telegram после блокировки страницы президента США в твиттере, массовой блокировки страниц республиканцев в фейсбуке и удаления из Apple Store и Google Play приложения Parler, популярного у американских ультраправых.
- Павел Дуров назвал это "крупнейшей цифровой миграцией в истории человечества". Ранее он сообщил, что аудитория Telegram достигла 500 миллионов пользователей.
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