Следственный комитет России выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, заявила зампредседателя СК России Елена Леоненко в интервью газете "Известия". "Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать: если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через десять лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года", — сказала Леоненко.

Она отметила, что даже при сумме ущерба свыше 45 млн руб. ИП со временем легко может избежать наказания. "Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налого"», — указала Леоненко. Кроме того, сейчас Федеральная налоговая служба направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования, указала замглавы СК. При этом в ведомстве считают, что это слишком долгий срок, так как за это время злоумышленники могут уничтожить документацию и вывести имущество, пояснила Леоненко.

По ее словам, СК предлагает ФНС предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после вскрытия такой схемы и определения размера ущерба.