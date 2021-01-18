МИД России высылает двух нидерландских дипломатов из Москвы

Двое сотрудников посольства Нидерландов в Москве должны покинуть Россию. Об этом говорится в сообщении российского МИДа. Это зеркальный ответ на высылку в декабре прошлого года двух сотрудников российской дипмиссии в Нидерландах. Дипломатов объявили персона нон грата, так как они якобы занимались деятельностью, несовместимой со статусом.

По данным нидерландских властей, россияне занимались шпионажем в секторе высоких технологий. Один из дипломатов, предположительно, работал на Службу внешней разведки, собирал информацию, которая связана с наукой и технологиями в гражданской и военной сфере.

В посольстве России в Гааге заявили сказали, что Нидерланды не предоставили Москве никаких доказательств противоправных действий со стороны россиян.