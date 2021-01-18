ФБР расследует возможную кражу ноутбука Пелоси при штурме Капитолия

Федеральное бюро расследований США изучает информацию о том, что одна из женщин, участвовавших 6 января в нападении на Капитолий, похитила ноутбук или жёсткий диск из кабинета спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси с намерением продать его российской разведке.

Об этом говорится в направленном агентом ФБР, расследующим дело, в суд документе, в котором описываются обвинения против жительницы Пенсильвании Рили Джун Уильямс - сообщает издание Politico и другие американские СМИ. Как следует из документа, Уильямс не была задержана и сейчас скрывается.

О возможной краже ноутбука следствию известно только "из вторых рук" - от свидетеля, который утверждал, что Уильямс украла ноутбук, чтобы отправить его некоему своему другу в России. Тот, в свою очередь, должен был передать его российской Службе внешней разведки. Однако этот план почему-то сорвался, и ноутбук в Россию переправлен не был. Он мог быть уничтожен. Автор документа и СМИ оговариваются, что пока не ясно, был ли вообще похищен ноутбук из кабинета Пелоси, и если да, действительно ли его хотели отправить в Россию. Пока обвинений в краже ноутбука против Уильямс не выдвинуто.