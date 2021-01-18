ФБР расследует возможную кражу ноутбука Пелоси при штурме Капитолия

Федеральное бюро расследований США изучает информацию о том, что одна из женщин, участвовавших 6 января в нападении на Капитолий, похитила ноутбук или жёсткий диск из кабинета спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси с намерением продать его российской разведке.
Об этом говорится в направленном агентом ФБР, расследующим дело, в суд документе, в котором описываются обвинения против жительницы Пенсильвании Рили Джун Уильямс - сообщает издание Politico и другие американские СМИ. Как следует из документа, Уильямс не была задержана и сейчас скрывается.
О возможной краже ноутбука следствию известно только "из вторых рук" - от свидетеля, который утверждал, что Уильямс украла ноутбук, чтобы отправить его некоему своему другу в России. Тот, в свою очередь, должен был передать его российской Службе внешней разведки. Однако этот план почему-то сорвался, и ноутбук в Россию переправлен не был. Он мог быть уничтожен. Автор документа и СМИ оговариваются, что пока не ясно, был ли вообще похищен ноутбук из кабинета Пелоси, и если да, действительно ли его хотели отправить в Россию. Пока обвинений в краже ноутбука против Уильямс не выдвинуто.
- Правоохранительные органы США ведут масштабное расследование нападения сторонников президента Дональда Трампа на Капитолий 6 января, при котором погиб офицер полиции и несколько демонстрантов. Обвинения уже предъявлены сотням людей, однако по большей части по относительно лёгким статьям о хулиганстве или незаконном проникновении в помещения Капитолия. Ряд политиков, включая и избранного президента Джо Байдена, при этом квалифицировали действия толпы как "мятеж" или "внутренний терроризм", а президенту Трампу Палата представителей объявила импичмент за "подстрекательство к мятежу". Сенат уже не успеет провести процесс по делу об отстранении Трампа до того, как он покинет Белый Дом 20 января.
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