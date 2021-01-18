Навального убирают на месяц. Кремль за это накажут

"Жаба, сидящая на трубе", "бункерный дед", "вороватый бункерный дед". Навальный тоже перестал называть Путина по фамилии. Такие клички он использовал для обозначения президента в РФ в своих сегодняшних видеообращениях из зала "суда". Как известно, Химкинский городской суд устроил "выездное заседание" в отделении полиции города Химки. Вердикт - 30 суток ареста. Европарламент включил в повестку своей сессии дополнительный пункт, связанный с арестом Навального. Как реакция Запада и российского общества будет влиять на его дальнейшую судьбу? В эфире участвуют: депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене, политик Борис Вишневский, журналист Кирилл Мартынов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните нам по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05.