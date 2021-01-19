"На пеньке под портретом Ягоды". Соцсети о суде над Алексеем Навальным

Возвращение Алексея Навального в Россию уже несколько дней остаётся главной политической темой Рунета. В воскресенье Навальный был задержан в аэропорту, некоторое время его местонахождение было неизвестно. Потом он обнаружился в Химках, а в понедельник днём там же его и судили - прямо в отделении полиции и портретом Ягоды (да!)

Иван Преображенский:

Суд на пеньках, вслед за голосованием.

Это, чтоб вы понимали, суд.

Выездной, в УВД в Химках.

Подсудимый Алексей Навальный на приставном стульчике.

Чтоб никого в зале и никаких серьезных протестов на улице.

А в итоге дополнительный эффект незаконности всей этой спецоперации, просто на уровне дизайна.

Георгий Албуров:

Нет, Владимир Владимирович, если напялить мантию на человека, зачитывающего ваши пожелания буквально на пеньке, то это не становится судом

Альфред Кох:

Судья едет в ОВД г. Химки к Навальному, чтобы там его «судить».

Обычный задержанный, которых возят в суды в автозаках, вдруг удостоился такой чести...

Путин сморгнул! Саечка за испуг!

Хватит врать: Путин боится Навального как огня. И все это видят. Это невозможно скрыть!

Путин не боится Меркель. Он не боится Байдена. Он не боится обструкции, санкций, плохой прессы....

Но он боится Навального. Именно его. Персонально. Удивительное рядом!

Казалось бы такого быть не может! А вот тебе: факт налицо!

Чего только в жизни не бывает...

Анна Голубева:

Услуга "Судья по вызову". Судья приезжает со своей мантией и жабо.

Илья Шепелин:

Поразителен не только зал суда, где с делом Навального разбираются, будто в кабинете директрисы

Но и оформление суда в Химках. На почетном месте — фотография главы НКВД Генриха Ягоды, создателя ГУЛАГа. Которого Сталин, несмотря на заслуги, все равно казнил

Олег Пшеничный:

Некоторые интересовались, «чо такова», если закусочная названа именем Сталина. Да потому что есть прямая связь с тем, что у суда на ментовской табуретке на стенке висит палач и садист Генрих Ягода. Если у вас на официально главной площади страны лежит мумия бесноватого упыря и вдохновителя гибели миллионов людей, - ждите беды.

Не уподобляйтесь архаичным племенам Амазонки, не знающим логической связи между половым актом и рождением детей.

Алексей Макаркин:

К вопросу о политике памяти. Ягода не воспринимается силовиками как жуткая аномалия - скорее он выглядит сильным организатором, реализовавшим большие проекты в период большого стиля. Берия вообще становится героем, не только руководившим атомным проектом, но и "рационализировавшим", репрессии, введшим их в рамки, не разрушавшие государство. Абакумов - тоже герой, глава легендарного СМЕРШа.

Это оборотная сторона тезиса о непрерывности истории, когда под историей понимается история государства. В результате палачи оказываются респектабельными фигурами, зато гуманистическая традиция оказывается за пределами официальной непрерывности и, более того, рассматривается как антигосударственная.

Сергей Пархоменко:

В это невозможно поверить, но придется.

На бутафорском "выездном суде", который устроили специально для Навального в Химкинском отделении полиции, он сидит под портретом Ягоды. Портреты Ежова и Берии несомненно должны быть там же, на той же стенке, просто в кадр не попали (у них там какая-то выставка тематическая).

Люди, которые это организуют, последовательно создают будущую легенду, шаг за шагом, деталь за деталью. Как сценарий пишут.

Роман Юнеман:

Теперь решили унизить суд.

Судья сорвалась и приехала прямо в химкинское УВД. Вот так за партой, под портретом Генриха Ягоды, выносит решение.

Яндекс.Суд с доставкой в любую точку.

Сам суд объявили открытым, но пустили туда только Лайф и ВГТРК.

Я вчера написал, что они стремительно превращаются в коллективного Лукашенко.

Беру свои слова обратно.

Даже Лукашенко до такого не додумался. Извините, Александр Григорьевич, за такое нелестное сравнение.

Илья Бер:

После расследования об отравителях и до сегодняшнего дня меня, к сожалению, ничто не удивляло. Мрак и заданность. Но сегодняшний суд в отделении полиции, признаюсь, удивил и меня. Честно говоря, у меня просто челюсть упала, когда я увидел фото и посмотрел это видео.

Это-то безумие зачем? Впечатление, что власти решили демонстративно унизить собственную судебную систему, чтобы показать, что, когда надо, мы будем судить вот так, карнавально, беззаконно, унизительно.

То есть унизить, вероятно, хотели Навального и его сторонников. Но мне кажется, что даже в глазах искренних избирателей Путина это должно выглядеть необъяснимым унижением именно суда.

Андрей Мальгин:

Что-то немыслимое. В это трудно поверить. Похоже, вслед за Конституцией Путин отменил уголовно-процессуальный кодекс. Судья по вызову (точно судья, а не проститутка?) приезжает в отделение полиции и прямо там, в актовом зале, известив адвокатов за 1 минуту до "заседания", проводит заседание о заключении под стражу по представлению начальника Химкинского отделения полиции.

Разумеется, ЕСПЧ отменит все эти псевдо-судебные решения и присудит компенсации. Но это будет нескоро. До этого они надеются Навального уничтожить. Надежды на то, что Навального будут беречь или под домашним арестом мариновать, испарились. Его будут уничтожать. Доделывать начатое. Нет никаких сомнений.

Наталья Холмогорова:

Все, что происходит в юридическом поле с Навальным - уже много лет, начиная с суда по делу Кировлеса, когда его сначала посадили, а потом отпустили из тюрьмы, чтобы не мешать избираться в московские мэры (!) - не имеет к закону и порядку никакого отношения. В принципе.

Иногда это беззаконие, т.с., в плюсовую сторону, как в приведенном примере. Иногда в минусовую. Но это всегда беззаконие. Всякий раз, когда доходит дело до Навального - наши правоохранительные органы, и без того не слишком уважающие закон, начинают откровенно и демонстративно над ним глумиться.

Это беззаконие не носит характера серьезных преследований и гонений. Если бы от Навального хотели избавиться, еще по делу Кировлеса просто посадили бы на много лет и, возможно, убили бы в тюрьме. Оно носит характер какой-то игры в кошки-мышки. Осудили - и тут же отпустили. Дали два приговора - оставили на свободе (это вообще нонсенс). С двумя условными сроками позволяли кататься по стране, ездить в отпуск и организовывать митинги (такого просто не бывает!.. но оно есть).

И то, что происходит сейчас, выглядит как очередной эпизод этой игры, в которой закон используется просто как бита или клюшка.

Кто с кем играет, в чем состоит выигрыш и проигрыш, насколько сам Навальный сейчас игрок, а насколько пешка - не возьмусь судить. Слишком мало понимаю во внутренних и внешних раскладах.

Но он дал согласие участвовать в этой игре. Это стало очевидно вот тогда, в деле Кировлеса. Когда его вечером посадили (по сфабрикованному обвинению, допустим), а наутро отпустили со словами "мы тут подумали и решили, что сидение в тюрьме не должно мешать человеку избираться в мэры!" - и он это принял как должное и как ни в чем не бывало отправился участвовать в избирательной кампании. Т.е. показал такое же чисто инструментальное отношение к закону, как и его "преследователи".

Поэтому я не могу сочувствовать ему, т.с., правозащитным и гуманитарным образом, как невинному страдальцу.

А чтобы болеть за него как за игрока - нужно хорошо понимать, насколько он самостоятелен, чьи интересы представляет и что будет означать для нас его победа. И здесь тоже все очень мутно.

Александр Дюков:

Как человеку склонному к легализму, мне в равной степени непонятны и нахождение человека на свободе с двумя условными сроками, и проведение судебного заседания в ленинской комнате (или как это там сейчас называется) ОВД.

В результате Навальный арестован на 30 суток и будет ждать суда по замене условного срока на реальный.

Антон Орехъ:

30 суток ареста. До 15 февраля Навальный в каземате. Я уверен, что это только первая часть пожизненного срока. Так сажали Ходорковского, который до сих пор бы сидел, если бы не то письмо Путину. Будут придумывать разные дела и ставить прицепом. Ив Роше, средства ФБК, оскорбление ветерана - и так без конца. Пока Путин у власти, Навальный должен сидеть - таков план.

Иван Жданов:

Мы, конечно, еще будем наблюдать признаки истерики Путина долгое время. До сих пор нет подтверждения, что Навального поместили в Матросскую тишину. Но вероятнее всего туда.

Решение сегодняшнего суда просто невероятное. Ни одной ссылки на закон в обосновании. Словно закона не существует.

Александра Архипова:

Я очень боюсь: что мешает им отравить в Матросской тишине Навального, а потом сказать - у него диабет, например, был?

Гарри Каспаров:

Словосочетание "позорное судилище" применять уже поздно, потому что мы уже перешли даже эту стадию. Происходящее сегодня в Москве является демонстрацией того, в каком положении оказалась Россия, куда завел ее путинский режим. И понятно, что Путин и его окружение уже играют роль камикадзе, в том смысле, что кроме посадок и уничтожения лидеров оппозиции у них уже ничего нет.

Илья Яшин:



Навальный арестован.

Вероятно, власть считает, что таким образом проблема решена. Однако я убежден, что сегодня Алексей стал на шаг ближе к тому, чтобы в конце концов возглавить Россию.

Мы с Навальным знакомы почти 20 лет, долго работали в одном кабинете за соседними столами и давно поддерживаем друг друга. Я отлично знаю, как он убежден в своей правоте и как верит в собственные силы. Но главное его отличие от большинства политиков — это готовность готовность идти до конца за то, во что он верит. Именно такие люди в итоге и побеждают.

Навальный превратился в крупную политическую фигуру. А вот с Путиным в то же самое время происходит обратный процесс: он скукоживается, мельчает и становится карикатурой на самого себя. Был государственный деятель, а остался озлобленный пенсионер, готовый на что угодно ради сохранения власти.

Когда-то Путин сказал: «Если семь лет возглавлять страну, то можно сойти с ума». Он занимает высшие посты уже более 20 лет. По сути, Путин сам себе поставил диагноз, потому что всё, что мы сейчас наблюдаем, действительно выглядит как безумие.

Борис Акунин:

Наверное, разработчики операции «Обезвредить Навального» очень гордятся своей ловкостью. Посадить самолет в другом аэропорту; схватить Навального, когда его адвокат уже вышел за паспортный контроль; притащить послушного судью прямо в полицию и срочно оформить арест. Всё прошло, как по нотам. Кто-то получит орден.

Но главное событие сейчас происходит не в Шереметьево и не в Химках.

Миллионы людей, прежде равнодушные и к оппозиционной борьбе, и к Навальному, смотрят на всё это и испытывают, с одной стороны, восхищение перед мужеством оппозиционера, а с другой - омерзение по отношению к собственному государству, ведущему себя так мелко и подло.

Количество сторонников Навального увеличилось, количество сторонников Путина сократилось - этот баланс в конце концов всё и решит. Я думаю, что своим поступком Алексей добился на этом пути большего, чем любым «умным голосованием».

Юлия Витязева:

Навальный после оглашения меры пресечения призвал своих боевых хомяков выходить на улицы. Надеюсь, за это ему накинут ещё пару лет.

Мария Баронова:

Не, ну ни на какие улицы идти, чтобы пополнять собой тюрьмы — совершенно точно не надо. Можно было бы уже за 20 лет выучить, что стратегия не очень. Чот не работает. Может уже попробовать не биться лбом в стену и подумать над другими идеями?

(just asking)

П.С. Да, безусловно Свободу Алексею Навальному, хоть он и толстый земляной червяк. Но вы всё же о себе тоже думайте что ли. Берегите себя в первую очередь. Для своих близких и для себя.

Андрей Лошак:

Навального, имевшего наглость не только не умереть, но еще и вернуться на родину, предсказуемо отправили за решетку. Бесстыдно, на глазах у всего мира, который нам не указ. Пока на пробных 30 дней – смотрят на реакцию. Расчет у них всегда один – побузят и утихнут. Самых активных для острастки посадим или оштрафуем, остальные сами разбегутся. Но за реакцией смотрит и Алексей. Идя на жертву, повышая ставки в игре, Навальный передает ход не Путину, с которым все понятно, а обществу. У Алексея нет ручных силовиков, судей и авиадиспетчеров, по звонку меняющих аэропорт прибытия. Все, что у него есть, - это мы и наша поддержка. Только уличный протест может повлиять на его судьбу. После приговора по Кировлесу на улицы вышли десятки тысяч человек, и реальный срок Навальному отменили. Если бы во Внуково встречать Алексея приехало раз в 10 больше человек – это уже было бы учтено при принятии последующих решений. Теперь на улицы должны выйти сотни тысяч людей. Не 50 тысяч – как на пике предыдущих протестов, которые ничем не закончились, кроме репрессий, а 100 тысяч и больше. Этот бумерский режим понимает только язык силы. Сотня тысяч людей на улице – это сила, способная к объединению. Тысячи хомячков, ставящих под постами возмущенные рожицы, - это пустое место, цифровое облако, которого в реальности не существует. Если на улицы выйдут только те, кто и так всегда выходит, сидеть Навальному годы и ждать, когда же россияне в своей массе эволюционируют до понимания важности политической конкуренции.

Илья Азар:

можно, конечно, писать про мировой масштаб происходящего и дикий страх у Кремля, но то, что у ОВД, где вопреки всем законам «судят» и отправляют в СИЗО на 30 суток лидера оппозиции, вечером находятся 50 человек (а днем было около 100) - очень печально

Дмитрий Колезев:

Навальный, отправляясь в камеру как минимум до 29 января, призывает своих сторонников не бояться и выходить на улицы. Леонид Волков говорит, что штабы Навального по всей стране готовятся к проведению акций протеста 23 января (суббота). Думаю, в свою очередь силовики по всей стране будут пытаться до 23 января всячески помешать организовать эти акции. Полагаю, многое будет зависеть не только от уличной активности, но и от реакции США и Европы и угрозы новых санкций.