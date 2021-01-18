В Москве, Химках и Петербурге - задержания сторонников Навального 

В Москве, Химках и Санкт-Петербурге полиция задерживает сторонников Алексея Навального, которые стихийно вышли на улицы, протестуя против ареста политика.

Наиболее организованная акция проходит в Санкт-Петербурге: несколько сотен сторонников Навального собрались у Гостиного двора. Сообщается о как минимум двадцати задержанных. К месту акции власти города стянули десятки автозаков и сотни сотрудников полиции и ОМОН.

Ранее Алексея Навального отправили под арест в следственный изолятор. Там он должен пробыть до суда о замене ему условного срока на реальный по приговору, который был вынесен политику в 2014 году по делу "Ив Роше". При этом суд о мере пресечения прошёл прямо в здании ОВД в Химках, куда Навального накануне вечером доставили из аэропорта Шереметьево. О заседании ни оппозиционеру, ни его адвокатам заранее не сообщили.

В управлении МВД по Московской области уже после начала суда заявили, что причиной его проведения в ОВД стало отсутствие у Навального результатов теста на коронавирусную инфекцию. По действующим правилам у прибывающих из-за рубежа есть 72 часа, чтобы сдать этот тест.

Десятки стран потребовали немедленного освобождения Навального. Штаб политика объявил о масштабных акциях протеста по всей России 23 февраля.