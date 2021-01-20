Узлы кристалла. Сергей Константинов – об аресте Навального

В минувшее воскресенье снова появилась надежда, ощущение "праздника на нашей улице", ведь Навальный возвращается, а для многих это значит: будет борьба, будут перемены, будет светлое пятно в сумраке застоя. Но счастье было недолгим, настроение с приподнятого сменилось тоскливым, снова всё погрузилось в темноту и пустоту. Будто Алексей как тот камень, кинутый в болото – плюх, и снова та же самая тишина. Наутро вдруг сами пришли на ум строчки "мы живем, под собою не чуя страны". Появилось не просто их осознание, а прочувствование.

Появилась горечь от осознания себя одиночкой в этой стране, что ты здесь никому не нужен в том смысле, в каком про Навального сказал Путин: "Да кому он нужен!" Думаю, Путин имел в виду даже не то, что Навальный якобы никому не известен, а то, что у него нет своего ближнего круга, нет большой семьи в итальянском понимании, а значит, нет тех связей, того подковерного влияния, через которое всё только и происходит в России.

У него в ФБК не работают родственники, туда не устраиваются по блату, там все люди, с улицы нанятые. У него все отношения формализованы, у него нет такого, что сейчас я позвоню одному важному человеку, и он всё устроит. Он, в принципе, чисто западный политик на заре их цивилизации. Он создал своё движение, исходя из личных представлений о добре и зле. До сих пор на российской земле такого не было. Здесь же всё как в незапамятные времена – патриархат. Здесь, чтобы быть уважаемым в обществе, ты должен быть уважаем отцом. Ты должен проявить себя послушным сыном, а он потом поможет тебе устроиться, позвонит кому надо и т. д. И горе тебе, если ты ослушался "уважаемого" отца-человека, ты превращаешься в изгоя. Но даже если твой родитель – алкоголик и мучил тебя в детстве, ты все равно должен его уважать, нянчиться с ним, что-то бросить ради него, от чего-то отказаться. У уголовников, правда, больше культ матери. Это наш исконно-посконный патриархат.

На Западе давно победил и продолжает убеждать всех в своей правоте почти в каждом фильме, в книгах, в изобразительном искусстве великий и ужасный Зигмунд Фрейд. Благодаря ему во главе угла стал человек, оторвавшийся от родителей, отвергнувший их представления и воплощающий в жизни свои собственные. У нас такой превращается в одиночку, в том числе в Навального, которого не воспринимает всерьёз большинство и Путин, как верховный представитель большинства. Отсюда идет это его "да кому он нужен", потому что он один, за ним никто не стоит, только такие же одиночки. Одиночки в западном смысле, которые поставили себя во главу угла, которые живут для себя, в понимании Эриха Фромма. То есть живут не чтобы понравиться родителю, правителю, богу, а чтобы быть самостоятельной плодотворной личностью. И пока, голос их, то есть наш, "тоньше писка".

Все эти запреты, "патриотические фильмы", пропагандисты бетонируют представления о необходимости подчинения отцу-правителю-богу

Большевики также попали в эту ловушку патриархата: запретили старую религию, но у них появилась своя. По-другому быть не могло, как теперь видно, поскольку, если Россия сейчас настолько патриархальна, то какой она была тогда? В этом смысле 1990-е являются столь "ужасными" для большинства, потому что тогда произошёл сбой, когда отцы стали вынуждены уважать детей, поскольку они стали кормильцами. Разумеется, в патриархальной стране это не могло прижиться, и Путин как яркий представитель посконности российской, это использовал и стал в соответствии с канонами патриархата пожизненным правителем, сделал всё возможное для укрепления такого режима, причём прежде всего в головах. Все эти запреты, "патриотические фильмы", пропагандисты бетонируют представления о необходимости подчинения отцу-правителю-богу. И кстати, довольно многочисленные психологические тренинги, направленные на раскрепощение, раскрытие личности, открытость, дальше корпоративной культуры не идут. Когда люди покидают офис, они превращаются в россиян с многолетней историей народа-богоносца.

Но как когда-то на землю было занесено из космоса золото (ученые считают, оно не могло образоваться на земле), как на ветке, брошенной в зальцбургский пруд, образуются кристаллы (может, и сам Воланд поспособствовал), в России выкристаллизовался Навальный. Причем понятно, что если не Навальный, так человек с другой фамилией, но с такими же взглядами, позицией, характером должен бы был появиться. Уж таковы, к счастью, законы природы. А твёрдость кристалла внушает оптимизм, твёрдость против аморфности, а ныне гибридности нашего патриархата. В узлах нового российского кристалла должен стоять отдельно взятый человек, он сам как хозяин своей судьбы, как единственный, кто ответственен за себя и свою семью. Для этого нужны свободы от бога, от правителя и от плохих родителей. А для этого нужны свободные, современные, свободные от идеологических догматов школы и институты. Нужно вернуть в школы литературу, историю, вернуть воспитание "милости к падшим", человеколюбие и справедливость в понимании Льва Толстого. А для этого, кроме Навального, пока никого нет.

Сергей Константинов – блогер, Псковская область



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