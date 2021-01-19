На МКС американцы поделились продуктами с россиянами

Астронавты США поделились едой с российскими космонавтами на борту Международной космической станции (МКС). Россияне остались без продовольствия из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс МС-16". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

В октябре стало известно, что запуск "Прогресса МС-16" переносится с 11 декабря на следующий год из-за необходимости проведения дополнительных проверок. Старт запланирован на 15 февраля.

Как рассказал агентству заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Александра Агуреев, в декабре планировали доставить на МКС российские рационы питания на американском корабле. Однако американцы сказали, что у них большой запас продуктов и предложили российским космонавтам воспользоваться им безвозмездно.

По словам космонавта Сергея Рыжикова, находящиеся на борту МКС россияне получили от американской стороны не менее 13 контейнеров с рационами питания.

В настоящее время на борту МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер ,Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.