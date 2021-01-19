Суд отказал в УДО осуждённому по "московскому делу" Евгению Коваленко

Судья Клинцовского городского суда Брянской области Андрей Хромин отказал в условно-досрочном освобождении осуждённому по московскому делу Евгению Коваленко. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Он подчеркнул, что судья вынес такое решение, несмотря на позицию администрации колонии и прокуратуры, которые не возражали против освобождения осуждённого. Более того, представитель прокуратуры поддержал ходатайство защиты.
В сентябре 2019 года Евгений Коваленко был осуждён на три с половиной года колонии по обвинению в применении насилия к представителям власти.
Как утверждало следствие, на акции протеста 27 июля в Москве Коваленко бросил мусорный бак в бойца Росгвардии и толкнул полицейского. Активист отказался признать вину. Он называл свои действия "жестом отчаяния", так как пытался остановить тех, кто избивал участников протестов.
- Так называемое "московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. В общей сложности были арестованы более 20 человек. Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, а с шестерых человек были сняты все обвинения. В то же время к различным срокам заключения по статье о нападении на полицейских были приговорены несколько человек.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.