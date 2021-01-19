Суд отказал в УДО осуждённому по "московскому делу" Евгению Коваленко

Судья Клинцовского городского суда Брянской области Андрей Хромин отказал в условно-досрочном освобождении осуждённому по московскому делу Евгению Коваленко. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Он подчеркнул, что судья вынес такое решение, несмотря на позицию администрации колонии и прокуратуры, которые не возражали против освобождения осуждённого. Более того, представитель прокуратуры поддержал ходатайство защиты.

В сентябре 2019 года Евгений Коваленко был осуждён на три с половиной года колонии по обвинению в применении насилия к представителям власти.

Как утверждало следствие, на акции протеста 27 июля в Москве Коваленко бросил мусорный бак в бойца Росгвардии и толкнул полицейского. Активист отказался признать вину. Он называл свои действия "жестом отчаяния", так как пытался остановить тех, кто избивал участников протестов.