Число умерших от COVID-19 в странах Евросоюза превысило 400 тысяч

Число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в странах ЕС превысило 400 тысяч.

Об этом во вторник заявила член Еврокомиссии по здравоохранению Стелла Кириакидес. В общении с депутатами Европарламента она подчеркнула, что последние 10 месяцев оказались гораздо сложнее, чем "кто-либо мог представить". "Но мы также перевернули страницу, и новый 2021 год начинается со значительными возможностями", – добавила Кириакидес. Дискуссия в Европейском парламенте было посвящена дальнейшей стратегии по вакцинации населения от коронавируса в 27 странах – членах европейского объединения.

На 21 января намечен виртуальный саммит ЕС, на котором, как ожидается, главы государств обсудят планы вакцинировать к середине нынешнего года 70 процентов населения блока.

По всему миру растут опасения в связи с появлением новых, более заразных штаммов коронавируса. В Германии канцлер Ангела Меркель и руководители всех 16 федеральных земель, как ожидается, согласуют продление так называемого локдауна в стране до 15 февраля. Жёсткие ограничения действуют в Германии с конца января. Там закрыто большинство магазинов, кроме продуктовых супермаркетов, бары и рестораны, спортивные залы, музеи и театры.

Национальные кампании по вакцинации населения от COVID-19 развёрнуты по всему миру, включая государства Латинской Америки, Азии.

В России 18 января было объявлено о начале "массовой вакцинации". По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год прививками можно будет охватить 60% жителей.

Эксперты независимой комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 18 января заявили об упущенных возможностях в принятии экстренных мер по охране здоровья на раннем этапе пандемии. Комиссия, в частности, раскритиковала Китай за медленное реагирование на вспышку в начале прошлого года. Эксперты также полагают, что, возможно, и самой ВОЗ следовало действовать активнее и объявить пандемию раньше, а не 11 марта.

Лидером в мировой статистике по заболеваемости COVID-19 остаются США, где число подтверждённых случаев коронавируса превысило 24 миллиона, а умерших уже почти 400 тысяч.