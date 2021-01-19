Прокуратура требует заблокировать страницу ЛГБТ-активистки в VK

В Волгограде прокуратура через суд требует закрыть страницу местной ЛГБТ-активистки Алины Смоляковой в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Причиной для таких требований ведомства указываются "нетрадиционные сексуальные отношения", которые якобы демонстрируются на странице активистки в виде фото- и видеоматериалов. О каких именно постах в профиле Смоляковой идёт речь, прокуратура не уточняет и не даёт на них ссылок.

В 2018 году в Волгограде казаки сорвали одиночные пикеты ЛГБТ-активистов Алины Смоляковой и Влада Погорелова, которые были посвящены преследованию геев в СССР. У них отобрали и разорвали плакаты с надписями "Возлюби гея, как самого себя" и "В СССР геев и лесбиянок сажали в тюрьму. А в России их унижают, увольняют, пытают и убивают". Полиция, которая находилась рядом с местом проведения акции, не мешала действиям казаков.