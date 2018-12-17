В Волгограде казаки сорвали акцию ЛГБТ-активистов

В Волгограде казаки сорвали одиночные пикеты ЛГБТ-активистов. У Алины Смоляковой и Влада Погорелова отобрали и разорвали плакаты. Стоявшие рядом сотрудники полиции не стали реагировать на происходящее, сообщает "ОВД-Инфо".

Акция Смоляковой и Погорелова была посвящена преследованиям геев в Советском Союзе. 17 декабря 1933 года в СССР был принят закон, согласно которому однополые отношения становились уголовно наказуемыми. Активисты держали плакаты с надписями "Возлюби гея, как самого себя" и "В СССР геев и лесбиянок сажали в тюрьму. А в России их унижают, увольняют, пытают и убивают". К Смоляковой и Погорелову подошел сотрудник полиции, который, не представившись, переписал данные их паспортов и начал оскорблять.

В России действует закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Именно на него чаще всего ссылаются власти, которые отказывают в согласовании ЛГБТ-акций из-за расположенных поблизости школ и детских садов.