ФБК Навального опубликовал расследование о "дворце Путина"

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком. Расследование опубликовано спустя сутки после того, как суд в Химках отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. Расследование было сделано до задержания Навального. Оно включает в себя документальный фильм продолжительностью почти 2 часа, в котором участвует сам Навальный, и текст с визуализацией.

Так называемый "Дворец Путина", он же Резиденция на мысе Идокопас, был сооружён в 2005-2010 году на черноморском побережье неподалёку от Геленджика. О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он же оценил стоимость проекта в 1 миллиард долларов. С тех пор о дворце неоднократно писали СМИ, в том числе и Радио Свобода.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры.

"Это самое охраняемое место в России, фактически государство в государстве, и это самый большой путинский секрет. Который оберегают сотни, даже тысячи человек — от неизвестных охранников, садовников и строителей до самых богатых и знаменитых людей в России" - говорится во вступлении к расследованию. Сама постройка дворца названа "самой большой взяткой в истории".

Новость дополняется