Суд арестовал подозреваемого в краже оборудования с "самолёта Судного дня"

Суд в Таганроге арестовал на два месяца подозреваемого в краже оборудования с секретного самолёта Ил-80 — воздушного командного пункта, созданного для управления войсками в период атомной войны. О решении сообщило издание RostovGazeta со ссылкой на адвоката подозреваемого — Ольгу Бояркину.

44 блока радиооборудования были вынесены из самолёта не позднее начала декабря. Секретный самолёт, аналоги которого в США назвали "самолётами Судного дня", в это время стоял на аэродроме Таганрог-Южный. Туда он прибыл для обслуживания на Авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева.

Подозреваемый — местный житель Жора Хачунц, он занимается ремонтом автомобилей. Его жена Елена рассказала газете "Коммерсантъ", что он был задержан 26 декабря за вождение без водительского удостоверения. 28 декабря полицейские сообщили ему, что подозревают его в краже. Канал "РЕН ТВ" без указания источника сообщает, что это произошло после того, как против него дал показания один из свидетелей.

Хачунц свою вину отрицает. Его жена утверждает, что к заводу, на аэродроме которого стоял самолёт, он "даже близко не подходил". Она рассказывает, что дома у них прошёл обыск, а сотрудники правоохранительных органов допрашивают знакомых Хачунца с помощью полиграфа.

Ущерб от кражи оценён следствием в миллион рублей. ДНК планируется сличить с найденными в самолёте образцами. По предъявленной статье Хачунцу грозит до 10 лет заключения. Его защита намерена обжаловать решение об аресте.