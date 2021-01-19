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Под колпаком. Как за нами следят

Под колпаком. Как за нами следят
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Под колпаком. Как за нами следят

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Кто и для чего за нами следит. Что о нас известно Гуглу и Яндексу. Нужно ли заклеивать камеру ноутбука. Что такое цифровое дежавю и причем здесь Китай

Кто и для чего за нами следит. Что о нас известно Гуглу и Яндексу. Нужно ли заклеивать камеру ноутбука. Что такое цифровое дежавю и причем здесь Китай.

Разобраться в этом помогают: специалист по анализу и обработке больших данных и искусственному интеллекту Артур Хачуян,
кандидат социологических наук, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге и социологическиого университета РАН Лилия Земнухова,
консультант Московского Центра Карнеги Темур Умаров,
и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов,
правозащитница Алена Попова


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