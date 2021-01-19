Джо Байден прибыл в Вашингтон для вступления на пост президента США

Избранный президент Джо Байден, чья инаугурация состоится 20 января, во вторник обратился к жителям своего родного штата Делавэр с прощальной речью. Он выступил в Третьем центре резервистов Национальной гвардии штата Делавэр, названном в память о майоре Джозефе "Бо" Байдене – старшем сыне Джо Байдена. С 2007 по 2015 годы он был генеральным прокурором Делавэра. Неизлечимая болезнь стала причиной его преждевременной смерти.

Как сообщает "Голос Америки", на церемонии прощания семьи Байденов с жителями штата присутствовал губернатор Делавэра Джон Кэрни.

Избранный президент назвал штат Делавэр местом, которое предоставило его родителям средства к существованию "тогда, когда они больше всего в этом нуждались".

Избранный президент и будущая первая леди вечером во вторник отправились из аэропорта Нью-Кастл в Делавэре на объединенную военную базу "Эндрюс" в Мэриленде, откуда прибыли Вашингтон. В среду должна состояться инаугурация 46-го президента США.

Агентство Associated Press отмечает, что Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации. Белый дом опубликовал прощальное видео Трампа в те минуты, когда самолёт Байдена приземлился на авиабазе "Эндрюс". Трамп, ранее неоднократно заявлял о фальсификациях на президентских выборах, которые он проиграл, пожелал новой администрации "всего наилучшего". Associated Press обращает внимание на то, что в своём почти 20-минутном выступлении Трамп не произнёс имя Байдена.